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Bakan Kurum, Jochen Flasbarth ile Görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Almanya Çevre Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, COP31 Başkanı da olan Bakan Kurum'un Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen konferans kapsamında Flasbarth ile görüştüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
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