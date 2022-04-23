Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlikte çocuklarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çevre ve Çocuk Şenliği"nde çocuklarla bir araya geldi.

Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Millet Bahçesi'ndeki ailelerle bir süre görüştü. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren ve söylenen şarkılara eşlik eden Kurum, yaptığı konuşmada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çevre ve Çocuk Şenliği'nin 81 ilde gerçekleştirildiğini, bu şenliklerde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini bildiren Kurum, çocukların, gençlerin geleceğin umudu olduğunu söyledi.

Murat Kurum, gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Çocuklardan çevreyi korumalarını ve bu konuda aileleri uyarmalarını isteyen Bakan Kurum, yaptıkları mücadelenin en önemli aktörünün çocuklar ve gençler olduğunu belirtti.