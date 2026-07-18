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Bakan Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlara kavuştuğunu bildirdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlara kavuştuğunu bildirdi. Deprem sonrası Malatya İkizce'de evlerine yerleşen bir çift, devletin iki yıl içinde konutları teslim etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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