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Bakan Kurum'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 beldede yapılan ara seçimlerin 5'ini kazandıklarını belirterek, bu sonucun Cumhur İttifakı'na duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "6 beldenin 5'inde kazandığımız zafer, hemşehrilerimizin Cumhur İttifakımıza olan inancının en somut göstergesidir. Teşkilatlarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belde belediye başkanlığı ara seçim sonuçlarının, istikrarın ve hizmet siyasetinin sandıktaki karşılığını bir kez daha tescillediğini belirtti.

Kurum, paylaşımında "6 beldenin 5'inde kazandığımız zafer, hemşehrilerimizin Cumhur İttifakımıza olan inancının en somut göstergesidir. Teşkilatlarımızı kutluyorum. AK Partimize her daim güvenen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde eser üretmeye, şehirlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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