Bakan Kurum: 11 ile bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle yalanlara cevabımızı verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik. Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. 11 ile bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz" dedi.

Ankara'da İletişim Başkanlığı tarafından 'Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli' düzenlendi. Panele Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve çok sayıda davetli katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından afet ve sonrasındaki sürecin gerçeği merkeze alan güçlü iletişim ortamının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, bu bağlamda, sağlıklı iletişim ortamının tesisi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

'200'E YAKIN DEZENFORMATİF İÇERİĞE MÜDAHALE ETTİK'

Duran, yalanların, kurgulanmış içeriklerin ve çarpıtılmış bilgilerin, özellikle kriz anlarında ne denli hızlı yayılabildiğinin tecrübe edildiğini işaret ederek, "Bu dönemde, dezenformasyonun kimi zaman kasıtlı yönlendirmelerle, kimi zaman da bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış aktarımlarla yaygınlaştığına şahit olduk. Toplumun huzuruna kasteden, afet sahasında asayişi zedeleyen ve arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratan bu yanıltıcı bilgilerle mücadele edilmesi son derece önemliydi. Bu çerçevede, 200'e yakın dezenformatif içeriğe müdahale ettik, doğrusunu milletimizle paylaştık. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde elimizden gelen çabayı gösterdik. Ayrıca milletimizin kesintisiz iletişimi sürdürebilmek adına CİMER kriz iletişim stratejisini derhal uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede 6 Şubat sabahı 08.30 itibarıyla depremzede vatandaşlarımız için özel bir iletişim kanalı olarak 'CİMER Deprem Acil' uygulamasını kullanıma sunduk. 'CİMER Deprem Acil' uygulamasına gelen toplam 1,7 milyon başvuru kapsamındaki her türlü talep ve ihtiyaç kurumlarımız ile eş güdüm içinde hassasiyetle takip edildi ve çözüme kavuşturuldu. CİMER Çağrı Merkezi üzerinden ise deprem sonrası 3 aylık süreçte 7/24 çalışma esasıyla 220 binin üzerinde çağrıyı cevapladık" dedi.

BAKAN KURUM: A'DAN Z'YE TOPYEKUN ŞEHİRCİLİK VİZYONUYLA HAREKET ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 6 Şubat 2023 depremlerinin 15'inci gününde konutların temellerini attıklarını, daha felaketin üzerinden 45 gün geçmişken ilk konutları teslim ettiklerini belirterek, 3 bin 481 şantiye kurduklarını, 11 ilde 200 bin işçinin 7/24 çalışarak saatte 23, günde 550 konut ürettiğini söyledi. Bakan Kurum, "Biz biliyoruz ki şehir, sadece insanın inşa ettiği bir mekan değildir. Şehir aynı zamanda insanı inşa eden bir yapıdır. Geçmişimizi taşır, bugünümüzü şekillendirir, yarınımıza istikamet verir. Biz şehirleri bu anlayışla, köklerini Türk-İslam medeniyetinden alan, insanı merkeze koyan bir tasavvurla inşa ederiz. Bizim şehir anlayışımızda insan vardır, ahlak vardır, komşuluk vardır, merhamet vardır. Bizim için şehir; insanın ruhunu yormayan, hayatını kolaylaştıran, dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. Camisiyle, çarşısıyla, okulu ve meydanıyla insanı merkeze alan bir hayatın adıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık. 'Şehirlerin kimliğidir' dedik, meydanlar inşa ettik. Habib-i Neccar Camii, Tarihi Meclis Binası gibi birçok eseri aslını hiç bozmadan ihya ettik. Şehirlerimizin kalbi çarşıları bulunduğu yere özgü bir anlayışla inşa ederek esnafımıza yeni ekmek kapıları sunduk. A'dan Z'ye topyekun bir şehircilik vizyonuyla hareket ettik" diye konuştu.

'İFTİRALARA 455 BİN KONUTUMUZLA YANIT VERDİK'

Bakan Kurum, asrın felaketi sonrası, asrın inşa sürecinde birçok zorlukla karşılaştıklarını ama en çok dezenformasyonlardan yorulduklarını vurgulayarak, "Daha ilk gün, ilk saatlerde biz insanlarımıza ulaşmaya çalışırken, tek bir canımızın daha hayatını nasıl kurtarabiliriz diye çalışırken onlar yalan haberleri yaymaya başladılar. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye ellerini ovuşturanlar yalanlarla korku pompaladılar. Yanlış bilgiler yayarak çalışmalarımızı, emeklerimizi sabote ettiler. Acıyı kaosa dönüştürüp, toplumu harekete geçirmeye çalıştılar. Maalesef, asrın felaketi gibi doğal bir depremi 'yıkılmış, dizleri üstüne çökmüş bir Türkiye' felaketine, bir toplumsal felakete dönüştürmek istediler. Bir yandan çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da İletişim Başkanlığımız ile bu yalanlara karşı mücadele ettik. ve geldiğimiz noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtımızı, dimdik ayakta duran 455 bin konutumuzla verdik. 11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle yalanlara cevabımızı verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik. Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hala da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama bizim bu kadar emek verdiğimiz 455 bin konutu beğenmiyorlar. Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını, bile bile milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak' diyoruz, anlatıyoruz, duyuyor ama devam ediyor. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey. Milletin aklıyla oynama. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemeyeceksin. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksınız. 11 ile bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz. Onlar bu dezenformasyona devam etsin" dedi.

'MİLLETİMİZİ ONLARIN İNSAFINA TERK ETMEDİK'

Bakan Kurum, ayrıca, "Siyasi ayrım gözetmeksizin belediye başkanlarımızı dinliyoruz, taleplerini bir bir alıyoruz. Milletimiz için yapılması gereken ne varsa not ediyor ve bir bir hayata geçiyoruz. Sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Biz milletimizle el ele verdik, asrın inşasını gerçekleştirdik. İstiyoruz ki her yerde belediyelerimiz depremle mücadele etsin. Gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım diyoruz. CHP Genel Başkanı, 'Niye Bakana teşekkür ediyorsunuz' diye milletvekillerini, belediye başkanlarını azarlıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir siyaset olur mu? Deprem bölgesi CHP'nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi Ulu Camii gibi temel aşamasında olurdu. Biz milletimizi onların insafına terk etmedik" ifadelerini kullandı.