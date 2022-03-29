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Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! "Bu nasıl insanlık?"

Haberler.com - Yunus Emre Karabulut - Güncel
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Bakan Koca'yı isyan ettiren olay!

Kırşehir'de tedavisi sürerken vefat eden hastanın yakınları, doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Yaşanan olay sonrası Bakan Koca, sosyal medyadan isyan etti.

KIRŞEHİR (Haberler.com) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, tedavisi sürerken vefat eden hastanın yakınları, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanedeki tartışmanın arbedeye dönüşmesini engellemek için, güvenlikler devreye girdi.

BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?

Yaşanan olay sonrası Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla adeta isyan etti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! 'Bu nasıl insanlık?'

Haberler.com / Yunus Emre Karabulut - Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir, Hastane, kavga, Güncel, Haberler

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