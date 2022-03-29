Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! 'Bu nasıl insanlık?'

KIRŞEHİR (Haberler.com) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, tedavisi sürerken vefat eden hastanın yakınları, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanedeki tartışmanın arbedeye dönüşmesini engellemek için, güvenlikler devreye girdi.

BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?

Yaşanan olay sonrası Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla adeta isyan etti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" ifadelerine yer verdi.