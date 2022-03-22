Bakan Koca'dan Atatürk anıtına çelenk koyarken yere düşürülen emekli hekime özür telefonu

Türk Tabipleri Birliği, "Oyalama değil, somut adımlar istiyoruz" başlığıyla son dönemdeki eylemleri, hekimlere karşı artan şiddeti ve vaatleri değerlendirdiği bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinlikte 14 Mart'ta Taksim'de Atatürk anıtına çelenk koymak isterken yere düşürülen Dr. Erdinç Köksal da bir konuşma yaptı.

"AYNI GÜN BAKAN KOCA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

Köksal konuşmasında "Türkiye'de 180 bin hekim çalışıyor ve hepimizin gittiği yol, bu ülkenin kurucusu büyük önder Atatürk'ün bizim için söylediği 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözündeki güvenidir. Bu nedenle biz '14 Mart'larda, yıllardan beri ilk işimiz Atatürk'ümüze saygımızı göstermek için o ilde Atatürk'ü temsil eden büste çelenk koymak ve ona şükran duygularımızı belirtmektir. Ne yazık ki 64 yılın sonunda Taksim anıtına çelengimizi ve şükran duygularımızı sunamadık" ifadelerini kullanırken aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı:

"BİRİSİ DALGA GEÇİYOR ZANNETTİM"

"Gece saat 12'ye yakın beni sağlık bakanı aradı. Sağlık bakanı olduğuna inanamadım. 'Üzüntülerimi bildirmek için arıyorum, özür dileriz' dedi. Ben de birisi dalga geçiyor zannettim. Gerçekten sağlık bakanı hekim kimliğiyle o telefonu açmakla çok değerli bir şey yaptı. Ben çok mutlu oldum. Ben belki konuşmalarda bazı şikayetlerimizi de bildirmiştik ama ne olursa olsun hekim kimliğiyle üzüntümüzü paylaşmasını şükranla yad ediyorum.

"TAM 49 DAKİKA KONUŞTUK"

Bu telefon konuşması 5 dakikada bitmedi. Tam 49 dakika konuştuk. Cephede çarpışan binlerce doktor arasında biz 600'e yakın şehit verdik. 5 dakikada bir hasta baktığımızı, bundan çok mutsuz olduğumuzu, hastalarımızın da mutsuz olarak bizi tekmelediğini, bıçakladığını, bunu yapanların da yanına kar kaldığını, hiçbir ceza almadıklarını da ifade ettim. Anlayışla dinledi, bunları sahipleneceğini, adalet bakanı ile konuşacağını bildirdi. İnşallah sayın bakan bu sözünde durur. Daha iyi günlere kavuşuruz."