Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı. 3 günde birden sık nöbet, gece nöbetinden sonra görev olmayacak" dedi.

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'yle ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin getirdiği sınırlamayla artık asistanlar, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacak. Gece nöbeti tutan asistanlarımız ertesi gün görev almayacak. Yönetmelik, uzman adaylarına, TUS'ta aldığı puanla seçip yerleştiği programı yapılacak ilk sınav dönemine kadar değiştirme, bu puanın yeterli olduğu başka bir programa geçme hakkı verdi. Yönetmelik, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasını hedefliyor. Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor. TUS'tan sonra gelen en çetin sınav kolaylaştırıldı. Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı. 3 günde birden sık nöbet, gece nöbetinden sonra görev olmayacak" ifadelerini kullandı.