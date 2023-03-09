Bakan Kirişçi'den Şap hastalığı uyarısı: Büyükbaş hayvanların tamamını aşılamamız gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli aşıların üretildiğini söyleyen Bakan Kirişci, "Aşılama hızla yapılacak. Bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Türkiye'nin şu anki hayvan popülasyonunda büyükbaşlarımızın tamamı bu aşıyla aşılanmak durumunda." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Ülke genelinde alarm verilirken, 8 işletmenin karantina altına alındığı belirtildi.

"AŞILAMA HIZLA YAPILACAK"

Şap hastalığıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, aşılamanın hızla gerçekleştirileceğini belirtti. Büyükbaş hayvanların aşılanmasının önemli olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Gerekli aşılar üretildi, aşılama hızla yapılacak. Tabii ki Türkiye bir taraftan AB ile, Avrupa'nın kendi birimleri ile, öbür taraftan da dünya hayvan sağlığı birimleriyle temas halinde. 8 Mart günü burası da doğrudan bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA VATANDAŞLARIMIZI ENDİŞELENDİRECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kirişci, şunları söyledi: "Buradan hareketle biz Bakanlık olarak SAT2 serotip noktasında, bunun gereği aşılar üretildi. Bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak bir durum söz konusu değil.

"BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAMAMI AŞILANMAK DURUMUNDA"

Sadece bizler değil, özel sektörümüzün de bu konudaki altyapısından yararlanılıyor. Hayvan hareketleri de ister istemez durduruldu. Türkiye'nin şu anki hayvan popülasyonunda büyükbaşlarımızın tamamı bu aşıyla aşılanmak durumunda.

"CANLI HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI"

Erzurum'da da Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında da sıkı önlemler alınıyor. Erzurum'dan diğer illere yapılacak olan sevkiyatlar durduruldu ve hayvan hareketini önlemek için canlı hayvan pazarları kapatıldı.

"HAYVAN PAZARLARINDA DEZENFEKTE YAPILACAK"

Yine birçok hayvanın bulunduğu canlı hayvan pazarlarında dezenfekte çalışmaları da yapılacak. Öte yandan, çok hızlı bulaşma riski olan şap hastalığına tedbir olarak Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.