Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi katıldı - Haberler

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Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi katıldı

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Video konferanstan detay Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in konuşması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Bakan Kirişci'nin kapak indirme komutunu vermesi Açılışın ardından dua edilmesi ANKARA - Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katıldı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Video konferanstan detay

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması

Bakan Kirişci'nin kapak indirme komutunu vermesi

Açılışın ardından dua edilmesi ANKARA - Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katıldı

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Gümüşhane, su, Güncel, Haberler

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