Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi katıldı
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Video konferanstan detay Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in konuşması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Bakan Kirişci'nin kapak indirme komutunu vermesi Açılışın ardından dua edilmesi ANKARA - Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katıldı.
GÜMÜŞHANE (AA) - Video konferanstan detay
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
Bakan Kirişci'nin kapak indirme komutunu vermesi
Açılışın ardından dua edilmesi ANKARA - Bakan Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katıldı
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel