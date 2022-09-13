Bakan Kirişci, "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programına katıldı
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Bakan Kirişci'nin Gençler Tarım ile Buluşuyor programına katılması Bakan Kirişci'nin karşılanması Bakan Kirişci'nin yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi Bakan Kirişci'nin sertifikalı fide dağıtması KONYA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da "Gençler Tarım ile...
Bakan Kirişci'nin Gençler Tarım ile Buluşuyor programına katılması
Bakan Kirişci'nin karşılanması
Bakan Kirişci'nin yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi
Bakan Kirişci'nin sertifikalı fide dağıtması KONYA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında konuştu. (4)