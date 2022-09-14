Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '105 yeni yurt binası ile bu güzel tabloyu taçlandırıyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 105 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtlarının açılışında konuştu. Bakan Kasapoğlu, " Türkiye'nin dört bir yanında 800'den fazla yurt, 825 binden fazla kapasite genç odaklı siyasetin anlayışı. Sevgili gençler, 105 yeni yurt binası ile bu güzel tabloyu taçlandırıyoruz" dedi.

Yeni 105 GSB Yurdu'nun resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Ankara GSB Site Yurdu'nda düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanında 800'den fazla yurt ve 825 binden fazla konaklama kapasitenin gurur tablosu olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bugün heyecanlıyız, bugün mutluyuz çünkü tam önümüzde bir gurur tablosu var. Temelinde inanç, adanmışlık, gayret olan bir tablo var. Bu tablonun en önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç odaklı vizyonu var. Sayın Cumhurbaşkanım, son 21 yıllık hizmet serüvenimizde hep gençlerin özel bir yeri oldu. İşte bu yurtlar, Türkiye'nin dört bir yanında 800'den fazla yurt, 825 binden fazla kapasite genç odaklı siyasetin anlayışı. Gençlerimiz adına, bu aziz millet adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Sevgili gençler bugün 105 yeni yurt binası ile bu güzel tabloyu taçlandırıyoruz. Birileri algı yapacak, yalanla siyaset yapmaya çalışacaklar fakat durmayacağız, yorulmayacağız, üreterek, taş üstüne taş koyarak bu güzide eserleri bu millet için çoğaltmaya büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, yurt başvurularının bu sene rekor seviyede olmasına rağmen yüzde 80'lik ilk faz yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attıklarını söyledi. Yurt yerleştirme sonuçlarının 4 fazda tamamlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu vesile ile bundan sonraki fazlar ile dört fazın sonunda bu güzel çatıların altında bu ülkenin birbirinden değerli pırıl pırıl gençlerimizi bu güzel mekanlarda ağırlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. - ANKARA