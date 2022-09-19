Bakan Karaismailoğlu: "Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız" Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Sirkeci-Kazlıçeşme) Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Sirkeci-Kazlıçeşme) Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor. Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız." dedi. Güncel Kaynak: AA / Lokman Akkaya Adil Karaismailoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Karaismailoğlu: 'Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız' - Haberler

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