Bakan Karaismailoğlu: "Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Sirkeci-Kazlıçeşme) Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Sirkeci-Kazlıçeşme) Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor. Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız." dedi.
Kaynak: AA / Lokman Akkaya - Güncel