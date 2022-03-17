Bakan Karaismailoğlu, gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı

ÇANAKKALE (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, gün doğumunu Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu yürüyerek karşıladı. Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve basın mensuplarıyla birlikte Gelibolu ilçesindeki Sütlüce şantiyesinden yürümeye başladı. 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüde karanlıkta yürümeye başlayan Bakan Karaismailoğlu, köprü ortasına ulaştığında gün doğdu ve hava aydınlandı. Yürüyüş, Lapseki ilçesindeki Şekerkaya şantiyesinde sona erdi. Köprü üzerinde gün doğumunu izleyen Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.