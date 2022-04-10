Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesiyle 'katil bariyer' olarak adlandırılan mevcut bariyerler tekrar gündeme geldi. Kadıköy'de bir araya gelen motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili çalışmaların hızlandırılması için yetkililere çağrı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da motosikletlilere destek vermek için Kadıköy'e geldi. Burada açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, motosiklet ile trafiğe de çıktı.

"BU BİZE DERS OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gazeteci Rauf Gerz'i rahmetle anarak, ailesine ve motorcu camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Karaismailoğlu bu kazadan ders çıkaracaklarını belirterek "Bir daha olmaması için çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız. Trafik bilinç istiyor, dikkat istiyor. Bu bilinci dikkati sağlamak için her türlü eğitimlere, platformlara tamamıyla destek vereceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 14 BİN METREYE KADAR MOTORCU DOSTU BARİYER UYGULADIK"

"CİNAYETE EŞ DEĞER BİR HAREKET"