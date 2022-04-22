Bakan Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli'nin ışık görme törenine katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında Doğu Anadolu Bölgesi ve Ardahan'ı Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a bağlayacak olan Aşık Şenlik Tüneli'nin ışık görme törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 666 milyon 320 bin liraya mal olacak tünelle zamandan 2.2 milyon, akaryakıttan ise 2.2 milyon TL tasarruf sağlanacağını söyledi.

?Çıldır ilçesindeki Mozeret Geçidi'nde düzenlenen törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanısıra Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ilçelerin Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, MHP İl Başkanı Turgay Mert, partililer, ilgili kurum müdürleri ve çalışanlar katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Çıldır-Aktaş yolu üzerinde inşa edilen Aşık Şenlik Tüneli kazı çalışmalarında, ışık görme aşamasına geldiklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Anadolu'da bin yıllık Türk tarihinin başladığı yerlerden olan, sıradağlar, vadi, plato, göl ve göletleriyle bu cennet vatan parçasında, uluslararası karayolu hatlarından birine nefes aldıracak Aşık Şenlik Tüneli inşaatında bugün ışığı görüyoruz. Toplam uzunluğu 16,3 kilometre olan Çıldır-Aktaş Yolu'nun 8 kilometresini daha önce hizmete açmıştık. Aşık Şenlik Tüneli'nin de içinde olduğu kalan yol kesimi 8,4 kilometredir. Hattın en önemli geçiş noktası olan Mozeret Geçidi'nde inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli, birisi 2 bin 312 metre, diğeri de 2 bin 34 metre olan iki tüpe sahiptir. Tünelimiz tamamlandığında, Ardahan ve Doğu Anadolu Bölgemizin, Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a kadar yüksek standartlı bir ulaşımını sağlayacağız. Bedeli 659 milyon 320 bin lira olan projemizle güzergah 4 kilometre daha kısalacak. Zamandan 2,2 milyon lira, akaryakıttan da 2,2 milyon lira olmak üzere, bir yılda 4,4 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bununla birlikte bu güzel dağlara salınan karbon miktarı 450 ton daha azalacaktır. Çıldır-Aktaş Yolu ve Aşık Şenlik Tünelimizin yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar, alın ve akıl teri döken, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşması sonrası iş makinesiyle tünele son darbeyi vurarak ışığın görünmesini sağladı. Bakan, tören sonunda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.