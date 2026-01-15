Haberler

Sanayi Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri ile Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi çalışmalarını görüşmek üzere Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede ülkemizin 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi çalışmaları ele alındı.

Haberler.com
