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Bakan Kacır: "Türkiye Ay’a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacak"

Bakan Kacır: 'Türkiye Ay’a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacak'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını belirterek, "Aynı zamanda bu misyonu icra eden ilk Müslüman ülke olacak. Bayrağında hilali taşıyan bir ülke olarak Ay'a erişmenin iftiharını Türk milleti güçlü şekilde yaşayacak" dedi.

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını belirterek, "Aynı zamanda bu misyonu icra eden ilk Müslüman ülke olacak. Bayrağında hilali taşıyan bir ülke olarak Ay'a erişmenin iftiharını Türk milleti güçlü şekilde yaşayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin "Ay Uzay Aracı Projesi" kapsamında TÜBİTAK UZAY bünyesindeki OPMER'de Ay Uzay Aracı'nın önünde basın mensuplarına bilgi verdi.

"TÜRKİYE, AY'A ERİŞMEYİ BAŞARAN 9 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK"

Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin ilk derin uzay görevi Ay Uzay Aracı Projesi'nde geldiğimiz seviyeyi paylaşıyoruz. Malumunuz, Milli Uzay Programımızın en önemli hedeflerinden biri kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz, ürettiğimiz bir uzay aracıyla Ay'a erişmekti. Bugüne dek Ay'a erişmeyi başaran ülkelerin sayısı sadece 8. Türkiye, bu görev başarıyla tamamladığında Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacak. Aynı zamanda bu misyonu icra eden ilk Müslüman ülke olacak. Bayrağında hilali taşıyan bir ülke olarak Ay'a erişmenin iftiharını Türk milleti güçlü şekilde yaşayacak.

Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Ay'a iniş gerçekleştirecek. Bu başarı, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak. Tümüyle yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz, ürettiğimiz hibrit itki sisteminin, hibrit roket motorunun derin uzayda dünya tarihinde ilk kez ateşlenmesi bu görev kapsamında gerçekleşmiş olacak.

Türkiye, bu misyonla yeniden yüzünü Ay'a dönen insanlığa çok önemli bilimsel araştırma katkıları sunmuş olacak ve böylelikle uzay yarışında Türkiye olarak çok daha güçlü şekilde var olacağız. Şimdi aracımızı TUSAŞ bünyesindeki Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne uğurluyoruz. Proje tümüyle tamamlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kennedy Uzay Üssü'ne fırlatma amacıyla gönderilecek. Tüm bu iddialı projelerin hayata geçmesine liderlik eden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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