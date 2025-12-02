Bakan Kacır, Türk akademisyenlerin uluslararası başarısına tebrik etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK tarafından desteklenen iki Türk akademisyenin elde ettiği uluslararası başarıyı tebrik etti.

Bakan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nden Sema Dumanlı ve Bilkent Üniversitesi'nden Urartu Şeker ile birlikte çalışma arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, akademisyenlerin elde ettiği uluslararası başarıyı tebrik ederek, "Akademik çalışmalarını TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sema Dumanlı, Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Urartu Şeker ve çalışma arkadaşları ile Bakanlığımızda görüştük. 'İnsan vücudundaki fizyolojik olayları okuyabilen ve sentetik gen devresi aracılığıyla bir antene ve dış dünyaya gerçek zamanlı, kablosuz aktarabilen bakteriler' alanında çalışan araştırmacılarımızın makalesi Nature Communications dergisinde yayımlandı. Bu alandaki biyoteknoloji çalışmaları, teşhis ve tedavi yöntemlerinde çığır açıcı sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Ülkemizdeki bilimsel araştırmaları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.