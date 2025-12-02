Haberler

Bakan Kacır, Türk akademisyenlerin uluslararası başarısına tebrik etti

Bakan Kacır, Türk akademisyenlerin uluslararası başarısına tebrik etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK destekli iki Türk akademisyenin, insan vücudundaki fizyolojik olayları okuyabilen bakteriler üzerine yaptığı araştırmanın uluslararası başarıya imza attığını sosyal medya hesabından duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK tarafından desteklenen iki Türk akademisyenin elde ettiği uluslararası başarıyı tebrik etti.

Bakan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nden Sema Dumanlı ve Bilkent Üniversitesi'nden Urartu Şeker ile birlikte çalışma arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, akademisyenlerin elde ettiği uluslararası başarıyı tebrik ederek, "Akademik çalışmalarını TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sema Dumanlı, Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Urartu Şeker ve çalışma arkadaşları ile Bakanlığımızda görüştük. 'İnsan vücudundaki fizyolojik olayları okuyabilen ve sentetik gen devresi aracılığıyla bir antene ve dış dünyaya gerçek zamanlı, kablosuz aktarabilen bakteriler' alanında çalışan araştırmacılarımızın makalesi Nature Communications dergisinde yayımlandı. Bu alandaki biyoteknoloji çalışmaları, teşhis ve tedavi yöntemlerinde çığır açıcı sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Ülkemizdeki bilimsel araştırmaları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.