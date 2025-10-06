Bakan Kacır, 'Trakya TEKMER Açılış Töreni'nde konuştu / Haber eklendi

BAKAN KACIR TEKMER'İN AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ergene'deki programların ardından Çorlu ilçesine geldi. İlçedeki Teknopark'ta Trakya Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışına katılan Bakan Kacır'a burada Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de eşlik etti. Açılışta konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her gün yeni eserlerle, yeni projelerle milleti buluşturmanın iftiharı içerisinde olduklarını söyledi. Kacır, "22 yıllık iktidarımız döneminde Türkiye'yi baştan başa, kuzeyden güneye, doğudan batıya her alanda asırlık eserler ve kazanımlarla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaştırmadan eğitime, sağlıktan gençliğe, kültürden sanata, sanayiden teknolojiye her alanda Türkiye'ye çağ atlatacak hizmetlere, eserlere, projelere imza atmış olmanın iftiharı içerisindeyiz. Burada hep birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Trakya Teknoloji Geliştirme Merkezi'miz bunların yeni bir halkası" dedi.

'SAVUNMA SANAYİSİNDE LİDER ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK'

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine vurgu yapan Bakan Kacır, "Hizmet yolculuğumuzda milli teknoloji hamlesinin, yani Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme ve üretme ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme yolculuğunun eşsiz bir yeri var. Bu yolculukta çok büyük başarılara imza attık. Bu yolculuğun lokomotifi savunma sanayimiz oldu. Türkiye savunma sanayisinde kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda büyük kazanımlara imza attı. 20'nci yüzyılda, havacılıkta uçak, helikopter üretiminde iddia sahibi bir ülke değilken, 21'inci yüzyılın yeni nesil havacılığının lider ülkelerinden birisi olmayı başardık. Küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türkiye'nin markaları elinde bulunduruyor. Bu dile kolay ama muazzam bir başarı hikayesi. Bu başarıların altında uzayda milletimize hizmet eden Türksat 6A uydumuzun, İMECE uydumuzun, yine Milgem projemizin, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin otomobili Togg'un ve adını sayamayacağımız yüzlerce, binlerce başarı hikayesinin arkasında şüphesiz son 22 yıllık dönemde kurduğumuz muazzam araştırma, geliştirme, inovasyon ekosisteminin altyapısının çok büyük bir rolü var" diye konuştu.

'PIRIL PIRIL YENİ NESİLLERİN GELMEKTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'deki teknopark sayısının sadece 2 olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Bu iki Teknopark'ta Türkiye'de sadece 56 şirket faaliyet gösteriyordu. Bugün Türkiye'de 113 teknoparkımız var ve 11 bin 500'den fazla teknolojik girişimci, bu teknoparklarda araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmaları yürütüyor. Bugün Türkiye'de 1700'e yakın Ar-Ge ve tasarım merkezimiz var. Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağını 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de 1 yılda yapılan Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. O 1,2 milyar doların içerisinde özel sektörün payı yüzde 25'ti. Yani Türkiye'nin şirketleri yalnızca 300 milyon dolar tutarında Ar-Ge harcaması yapmaktaydı. Şimdi 16 milyar dolarak yükselen yıllık Ar-Ge harcamalarımızda özel sektörün, şirketlerimizin payı yüzde 70'lere yaklaştı. Yani 11 milyar doların üzerinde. Yani evvelkinin 40 misline yakın araştırma-geliştirme odaklı çalışma yürütüyor Türkiye özel sektörü. Araştırma-geliştirmeye, yeniliğe, inovasyona Türkiye'nin özel sektörü, buradaki gibi kıymetli müteşebbislerimiz, girişimcilerimiz öncülük ediyorlar. Bu başarı hikayesi Türk milletine aittir. Allah'ın izniyle bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra dünyaya seyrettireceğimiz başarı hikayelerinin ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yapacak çok işimiz var. Çünkü biz gençlerimize, girişimcilerimize güveniyoruz. Pırıl, pırıl, yepyeni nesillerin gelmekte olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurduklarına değinen Bakan Kacır, "11 yaşından itibaren çocuklarımızı, öğrencilerimizi geleceğin teknoloji insanı programına dahil ediyoruz. 30 binden fazla öğrencimiz, bu programda robotikten kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya, yenilikçi teknoloji alanlarında yetişiyor. 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini 'TEKNOFEST' markasıyla Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık TEKONFEST'lerde. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Adana'da, Bakü'de, Lefkoşa'da TEKONFEST'ler düzenledik. Bu yıl TEKNOFEST'lerde gerçekleştirdiğimiz 64 teknoloji yarışmasında 1 milyon 250 bine yakın gencimiz yarıştı ve bu yarışmaların hepsi geleceğin teknolojilerine odaklanan yarışmalar. İşte bütün bu çalışmalar 2030 yılı için koyduğumuz 100 bin teknoloji girişimi hedefine yaklaşmakta olduğumuzun habercisi" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARISI İNSANLIĞIN BAŞARISI DEMEKTİR'

Siyaseti millet için yaptıklarını dile getiren Kacır, "Milletimizin yüzü gülüyorsa, milletimiz geleceğe umutla bakıyorsa siyasetimiz hedefine ulaşıyor demektir. ve biz 7/24 Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kadrolarımızla birlikte bu anlayışla gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye bu yolculukta yeni başarılar elde edecek. Türkiye'nin başarıları sadece Türk milletinin kazanımları olmayacak. Teknoloji geliştirme yolculuğunu demokratikleştiren, daha katılımcı hale getiren, sadece ağzında altın kaşıkla doğanların değil, toplumun tüm kesimlerinin teknoloji kullandığı gibi teknoloji yolculuğuna dahil olabildiği bir örneği dünyaya sunabilen bir ülke olarak Türkiye'nin başarısı insanlığın başarısı demektir. Dünya masumlarının, mazlumların yüzünün gülmesi demektir. Bu anlayışla bizimle birlikte yürüyen bütün girişimcilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Mehmet YİRUN- Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),