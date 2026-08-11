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Kacır ile Görgün Savunma Sanayii İşbirliğini Görüştü

Kacır ile Görgün Savunma Sanayii İşbirliğini Görüştü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti. Görgün, görüşmede TÜBİTAK ile yürütülen SİPER, GÖKTUĞ, navigasyon ve radar gibi projelerdeki işbirliğini ve savunma sanayiinde yeni yatırım alanlarını ele aldıklarını belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret ettik. Savunma sanayimizde geliştirilen bir teknolojinin laboratuvardan sahaya ulaşması; güçlü Ar-Ge altyapısının, doğru yatırım araçlarının ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin birlikte işlemesini gerektiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu süreçte yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. TÜBİTAK SAGE ile SİPER ve GÖKTUĞ projelerinde, TÜBİTAK BİLGEM, MAM ve UME ile navigasyon, radar, haberleşme, ileri malzeme ve atomik saat alanlarında ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

'YENİ ÇALIŞMA ALANLARINI ELE ALDIK'

Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın proje bazlı yatırım teşviklerinin, geliştirilen sistemlerin seri üretime taşınması açısından önemli imkanlar sunduğunu işaret ederek, "ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve MKE gibi savunma sanayi kuruluşlarımızın yeni yatırımlarına sağlanan destekler, ekosistemimizin üretim kapasitesini artırırken teknolojik yetkinliğini de ileri taşıyor. SSB olarak kritik teknolojileri projelendiriyor; Bakanlığımızın Ar-Ge, yatırım ve sanayi politikaları çerçevesinde sağladığı imkanları ortak hedefler doğrultusunda buluşturuyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde de mevcut iş birliklerimizi ve bunları geliştirecek yeni çalışma alanlarını ele aldık. Türkiye Yüzyılı'nı; yüksek teknoloji üreten, kritik teknolojilerde bağımsız ve küresel ölçekte güçlü bir Türkiye vizyonuyla birlikte inşa etmeyi sürdürüyoruz. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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