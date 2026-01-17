Haberler

Bakan Kacır, öğrencileri TÜBİTAK Bilim Merkezlerine davet etti
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ara tatile giren öğrencileri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezleri'nde düzenlenecek 'Kış Akademileri'ne davet etti. Programda çeşitli bilim alanlarında eğitimler ve atölye etkinlikleri yer alacak.

Bakan Kacır, sanal medya hesabı üzerinden TÜBİTAK'ın paylaşımını alıntılayarak, "TÜBİTAK Bilim Merkezlerinde çocuklar ve gençler için ara tatilde katılabilecekleri harika programlar hazırlandı. Bekliyoruz" dedi. 20 Ocak'ta 36 bilim merkezinde başlayacak 'Kış Akademileri' kapsamında; çocuklar ve gençlere yönelik; fizik, biyoloji, matematik, astronomi, uzay ve teknoloji alanlarında çeşitli eğitimler, aile katılımlı atölye etkinlikleri ve özel aktiviteler düzenlenecek. 6 yaş ve üzeri çocuklar; adli dedektiflikten mini hologram stüdyolarına, jet yarışı atölyelerinden kuvvet ve hareket keşiflerine uzanan uygulamalarla bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak. Kış Akademileri lise öğrencileri ve öğretmenleri de bilim kamplarında bir araya gelecek. Antalya'da yapay zeka, Manisa'da astronomi ve Malatya'da teorik fizik kampları düzenlenecek. TÜBİTAK, ayrıca özel gereksinimli bireylere yönelik proje ve bilim şenlikleri ile bilimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Tatil boyunca öğrencilere Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri özel ekleriyle eşlik edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
