Bakan Kacır, Antalya'daki Uzay Kongresi'nde fuar alanını kurdele keserek açtı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında oluşturulan fuar alanını Türkiye pavilyonunun önünde kurdele keserek açtı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bakan Kacır, etkinliğin ilk gününde, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkanı Gabriella Arrigo ve beraberindeki heyetle fuar alanının açılışını Türkiye pavilyonunun önünde kurdele keserek gerçekleştirdi.

Kacır, açılışın ardından heyetle birlikte etkinlik alanını gezdi, pavilyonlar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Özbekistan pavilyonunda, 2028 yılında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek 79. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilişkin protokol, Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Şerzad Şermatov ve IAF Başkanı Gabriella Arrigo tarafından imzalandı.

Kaynak: AA