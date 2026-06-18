Haberler

Bakan Işıkhan, TOBB Heyetini Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Sağlık Hizmetleri Meclisi heyetiyle bir araya gelerek sağlık sektöründeki istihdam ve çalışma hayatına ilişkin güncel ihtiyaçları değerlendirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ile beraberindeki TOBB heyetini kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, sağlık sektörünün çalışma hayatına ilişkin güncel ihtiyaçları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, sektörde nitelikli istihdamın geliştirilmesi ve çalışma hayatına yönelik beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Işıkhan, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada 'KKTC' detayı

Ankara'dan dünyaya net mesaj: Orada oldubittiye izin vermeyiz
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!