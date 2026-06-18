Bakan Işıkhan, TOBB Heyetini Kabul Etti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ile beraberindeki TOBB heyetini kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, sağlık sektörünün çalışma hayatına ilişkin güncel ihtiyaçları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, sektörde nitelikli istihdamın geliştirilmesi ve çalışma hayatına yönelik beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Işıkhan, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Kaynak: ANKA