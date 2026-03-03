Haberler

Bakan Işıkhan: "Sağlık Alanında Yürütülen Bilimsel Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Çalışmalarını Destekliyoruz"

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık alanında bilimsel araştırmalar ve teknoloji geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla finansman kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalar, SGK finansmanı altında olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sayesinde; AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik. Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık. Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız."

