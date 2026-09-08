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Bakan Işıkhan: Ocak-ağustos ayları arasında 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan: Ocak-ağustos ayları arasında 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-ağustos ayları arasında 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla ocak-ağustos ayları arasında 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-ağustos ayları arasında; 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,6 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasasının güncel ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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