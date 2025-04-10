Bakan Işıkhan, Maden Kazasında Yaralanan İşçileri Ziyaret Etti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda yaşanan kazada yaralanan işçileri ziyaret etti. Işıkhan, "İşçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan acil şifalar temenni ediyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlama sonrası yaralanan işçileri, Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Işıkhan'a ziyareti sırasında AK Parti milletvekilleri ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay eşlik etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda yaşanan elim kaza sebebiyle yaralanan maden işçisi kardeşlerimizi tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesi'nde Ankara Milletvekilimiz Sayın Asuman Erdoğan, Bartın Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay ile birlikte ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan acil şifalar temenni ediyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."