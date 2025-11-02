Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İsveç'te düzenlenen 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ' İsveç'e Göçün 60. Yılı Anma Programı'na katıldı. Bakan Işıkhan, Türkiye ile İsveç arasında asırlar önce başlayan dostluğun, 60 yıl önce emekle, alın teriyle ve cesaretle pekiştiğini belirterek, "Bu özel günü, sadece geçmişi hatırlamak için değil; geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı ve umutlarımızı yeniden tazelemek için de çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLK KUŞAKLARIN AZMİ SONRAKİ NESİLLERE İLHAM OLDU'

60 yıl önce farklı şehirlerden, köylerden, ailelerden ayrılarak yola çıkan insanımız emeğini, alın terini, inancını yanına alarak İsveç'te yeni bir hayat kurduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "İlk kuşakların gösterdiği azim ve çalışkanlık, sonraki kuşaklar için kıymetli bir ilham kaynağı haline geldi. Bugün alın terleriyle kurulan köprülerin, dostlukların ve başarıların haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

'GURBETÇİ VATANDAŞLARIN HAKLARI İÇİN YOĞUN GAYRET'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki hassasiyetlerini hatırlatan Işıkhan, "Bizler de Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve bunların daha da ileri taşınması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde elbette devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerin de bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Özellikle siz değerli kardeşlerimiz gibi uzaktan hizmet alan vatandaşlarımız için bu dijital hizmetler çok önemli yer tutmaktadır" dedi.

'SGK BAŞVURULARI ATAŞELİKLERDEN YAPILABİLECEK'

Yurt dışında yaşayan vatandaşların haklarının genişletilmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerinin kullanımına yönelik hazırlanan bilişim sisteminin 2019 yılından beri kullanıldığını hatırlatan Işıkhan, "Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde yapılan bir düzenleme ile artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak her başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz aracılığıyla da yapılabilecek. Bu uygulamamızı da en kısa sürede hayata geçirerek sizlerin işlemlerini çok daha kolay hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZ HEM TÜRKİYE'NİN GURURU HEM DE İSVEÇ'İN BİR PARÇASI'

Yurt dışında yaşayan vatandaşların hem Türkiye'nin gurur kaynağı, hem de İsveç toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Ekonomiden sanata, bilimden spora kadar pek çok alanda gösterdiğiniz başarılar bizleri sürekli onurlandırıyor. İkinci, üçüncü ve hatta dördüncü kuşak gençlerimizin, hem köklerine sahip çıkıp hem de yaşadıkları topluma değer katmalarını büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Yurt dışında yaşayan her bir vatandaşımızın kendini güçlü, güvende ve değerli hissetmesi bizim için öncelikli bir meseledir" dedi.

'KURAN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Dünyanın pek çok yerinde İslamofobinin ve yabancı düşmanlığının geldiği aşama ve gitmekte olduğu yönden endişe duyduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı düzenlenen menfur saldırıların, ifade özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılması asla ama asla kabul edilemez. Bu saldırıların amacı, toplumun ayrılmaz parçası olan Müslümanları hedef almak ve ötekileştirmektir. Birleşmiş Milletler'in kutsal kitaplara yönelik saldırıları 'dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali' olarak değerlendiren kararlarını önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Ortaklarımızla olan ilişkiler açısından bu alçak saldırıların kınanması bizim için büyük önem arz etmektedir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların faillerine karşı yürütülen hukuki süreç ve alınan mahkeme kararlarını hem takip ediyoruz hem de önemsiyoruz" dedi.

'STOKHOLM'DEN ANADOLUYA GÖNÜL HATTI'

Göç kavramı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan "Göç bir ayrılık değil, bir yeniden buluşmadır. Kalbinde vatanını taşıyarak yol almaktır. Göç, emeğin, alın terinin, vefanın ve azmin hikayesidir. İşte bu yüzden göçün 60. yılı, sadece bir anma değil; bir diriliş, bir yeniden hatırlayış, bir gönül tazelenmesidir. Sizler 60 yıl önce sadece yeni bir hayata değil, yeni bir umuda da yelken açtınız. Akıttığınız alın teri, yalnızca İsveç topraklarında değil, Türkiye'nin gönlünde de filiz verdi. Bugün, Stokholm'den Konya'ya, Mardin'e, Anadolu'nun her köşesine uzanan bir gönül hattı mevcuttur. Bu hat, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşliğimizin en canlı şahididir" ifadelerini kullandı.