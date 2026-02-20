Haberler

Bakan Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Aksaray'daki yeni konutlarında ilk ramazan heyecanını yaşayan aile, devletin desteğini hissettiklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan kentteki temasları kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören ve kura sonucu Aksaray TOKİ konutlarında ev sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, yeni evlerinde ilk ramazan heyecanını yaşayan Yıldırım çifti ve çocuklarıyla iftar yaptı.

Akşam ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, dualar edildi.

Yıldırım ailesi, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail Şen
