Bakan Işıkhan'dan Sındırgı Depremine Geçmiş Olsun Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Balıkesir." ifadelerini kullandı.