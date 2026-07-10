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Bakan Işıkhan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a acil şifa diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için acil şifa dileklerini iletti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını teessürle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
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