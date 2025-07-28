Bakan Işıkhan'dan Hepatit Hastalarına Destek Mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hepatit hastalığı taşıyan vatandaşlara her zaman destek olduklarını belirterek, tedavi ve aşı giderlerinin karşılanacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hepatit hastalığı taşıyan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hepatit hastalığı taşıyan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Genel Sağlık Sigortası kapsamında aşı ile ayakta ve yatarak tedavi giderlerini, Hepatit A aşı bedelini, Akut/kronik Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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