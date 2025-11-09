Bakan Işıkhan, Cenaze Töreninde Eşi Teskin Etti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın cenazesine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eşi Salih Yılmaz'ı teselli etti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın cenazesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Bakan Işıkhan, cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Şengül Yılmaz'ın eşi Salih Yılmaz'ı teselli etti.
