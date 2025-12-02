Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücret zammının belirlenme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

"TÜM TARAFLARA RESMİ YAZIMIZI GÖNDERECEĞİZ"

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiasını sürdürdüğü anımsatılan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

"ASGARİ ÜCRETLİYİ SAHİPSİZ BIRAKAMAYIZ"

Öte yandan; TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün saat 10.00'da Ankara'da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Geçen sene verilen rakam ortada. Geçen seneden yüzde 14 asgari ücretlinin alacağı var. Güvensizlikte üçüncü TÜİK çıkar bir araştırmaya konsa.

"RESMİ YAZI GELSİN ONA GÖRE HAREKET EDELİM"

Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor. Çalışma bakanının önerdiği formül olsa da onların, hükümetin dediği olacak. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Adil olmuyor. Resmi yazı gelsin ona göre hareket edelim."