Haberler

Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı Haber Videosunu İzle
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılı asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi, işveren ve hükümet masada olmalı" dedi. Komisyona bu yıl katılmayacaklarını duyuran TÜRK-İŞ'ten ise konuya ilişkin "Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız" açıklaması geldi.

  • 2026 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler yakın zamanda başlayacak.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet kesimlerini masada görmek istiyor.
  • TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretlinin geçen seneden yüzde 14 alacağı olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücret zammının belirlenme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

"TÜM TARAFLARA RESMİ YAZIMIZI GÖNDERECEĞİZ"

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiasını sürdürdüğü anımsatılan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalıTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

"ASGARİ ÜCRETLİYİ SAHİPSİZ BIRAKAMAYIZ"

Öte yandan; TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün saat 10.00'da Ankara'da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Geçen sene verilen rakam ortada. Geçen seneden yüzde 14 asgari ücretlinin alacağı var. Güvensizlikte üçüncü TÜİK çıkar bir araştırmaya konsa.

"RESMİ YAZI GELSİN ONA GÖRE HAREKET EDELİM"

Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor. Çalışma bakanının önerdiği formül olsa da onların, hükümetin dediği olacak. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Adil olmuyor. Resmi yazı gelsin ona göre hareket edelim."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yahu sanki işçi kesiminin bir derdini dinliyorlarmış gibi birde masada istiyorlar şimdiye kadar işçinin ne dediği yapıldı da ??? şimdiden sonra yapılacak laf olsun onu bunu bırakın da adam gibi zam vermeye bakın siz insanları karın tokluğuna çalıştırmayın ALLAH tan korkun biraz.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

kısaca göz boyama, biz herkese değer veriyoruz demek için

yanıt6
yanıt0
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Fakirlik ve cinayetlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Yapacakları düşük zam için onlarında rızasi vardı bahanesi için olmasi gerekir tabii

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNalan Gök:

hükümete muhalif değilim ama milletvekilleri ve bakanlar kolaysa kendileri geçinsinler haftada 5500 liraya :((( hükümet hep memuru kayırıyor,işçiyi düşünen yok :(

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif

Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü

Avukat sitede terör estirdi! Tam 40 araca aynısını yaptı
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.