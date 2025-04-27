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Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla emekçilerin gününü kutladı ve yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm emekçilerin bayramını kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, alın terinin ve emeğin ön plana çıkarıldığı bir gün olması için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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