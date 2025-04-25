Bakan İbrahim Yumaklı'nın Mardin Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunan Yumaklı, burada İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.

Yumaklı, son olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde personelle buluştu, İl Müdürü Menduh Dinler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.