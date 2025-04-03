Bakan Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekimine katıldı. Toplantı kapsamında çeşitli oturumlar ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.
Bakan Fidan, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Fidan, toplantı kapsamında NATO müttefiklerinin katılımıyla düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna ve NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katılacak.
Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.