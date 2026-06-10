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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Yargıtay ve Danıştay Üyeliğine Seçilen 3 İsim İçin Tebrik Mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine seçilen Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik etti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine seçilen Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz için tebrik mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Sayın Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyeliklerine seçilen Sayın Gülten Hatipoğlu ve Sayın Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Yeni görevlerinin kendileri, yüksek yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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