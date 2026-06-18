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Denizde şişe ve sopayla darp olayında 3 tutuklama

Denizde şişe ve sopayla darp olayında 3 tutuklama
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silifke'de bir vatandaşın yaralanmasıyla ilgili soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Turizm bölgelerinde güvenliğe yönelik tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

BAKAN GÜRLEK, AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silifke'deki olaya ilişkin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhal başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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