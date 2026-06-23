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Ağrı ve Batman'daki faili meçhul dosyalar aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013'ten bu yana süren Nesim Bayram soruşturması ile 2025'te Batman'da kaybolan Evindar Tığrak dosyasının yeni delillerle çözüldüğünü ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013'ten bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyası ile 2025'te Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasının aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele aldıklarını, adaletin tecellisi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda, Ağrı'da 2013'ten bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025'te Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlandığını, her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edildiğini bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır."

Olayların aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek, hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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