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Adalet Bakanı Gürlek: Mayıs ayında 706 operasyonda 4 bin 606 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek: Mayıs ayında 706 operasyonda 4 bin 606 kişi tutuklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 81 ilde 706 operasyon yapıldığını, 9 bin 381 şüpheliden 4 bin 606'sının tutuklandığını ve bin 317'si hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı. İstanbul'da 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, suç odaklarına geçit verilmeyeceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eş güdüm sayesinde mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA 2 BİN 531 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI'

Bakan Gürlek, "İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir. Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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