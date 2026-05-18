Adalet Bakanı Gürlek'ten Kırım Tatar sürgününün 82. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Gürlek, NSosyal hesabından Kırım Tatar sürgününün 82. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırım Tatar Türklerinin 82 yıl önce maruz bırakıldığı sürgün, insanlık vicdanında derin yaralar açan büyük bir zulüm olarak hafızalardaki yerini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce Kırım Tatar Türkünün ana vatanlarından koparıldığını, insanlık dışı şartlarda sürgüne gönderildiğini, binlerce soydaşın hayatını kaybettiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Aradan geçen onca yıla rağmen Kırım Tatar Türklerinin gasbedilen haklarının iade edilmemesi ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmektedir. Tüm baskılara rağmen kimliklerini, kültürlerini ve vatan sevgilerini koruyan Kırım Tatar Türklerinin yanında olmaya, haklı davalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan acıyı nesiller boyunca yüreğinde taşıyan tüm soydaşlarımızın hüznünü paylaşıyoruz."