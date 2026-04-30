Bakan Gürlek: "İsrail, Sumud Filosu'na Saldırarak Uluslararası Hukuku Tanımadığını Bir Kez Daha Gösterdi"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İsrail, Gazze'deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkati çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkati çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir."

Nitekim İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na yönelik önceki saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma iddianameye dönüşmüş, yargılama süreci başlamıştır. Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı