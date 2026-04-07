İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş; Cumhuriyet Savcılarımız incelemelere başlamıştır." dedi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah çatışma çıktı. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olduğu aktarıldı.

EMNİYET: ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ

İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

