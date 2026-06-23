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Adalet Bakanı Gürlek: Faili Meçhul dosyalarında yeni deliller elde edildi

Adalet Bakanı Gürlek: Faili Meçhul dosyalarında yeni deliller elde edildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013'te kaybolan Nesrin Bayram ve Batman'da 2025'te kaybolan Evindar Tığrak dosyalarında yeni deliller elde edildiğini ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı'da 2013'te kaybolan Nesrin Bayram ile 2025 yılında Batman'da kaybolan Evindar Tığrak dosyalarında yeni deliller elde edilerek, adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele alıyor; adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda, Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir" dedi.

'SİS PERDESİNİ KALDIRMAKTA KARARLIYIZ'

Ağrı ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara değinen Gürlek, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerimize, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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