Bakan Yaşar Güler Edirne'de Mehmetçikle Bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Edirne'de Selimiye Camisi'nde kıldı. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile Arda Hudut Bölüğüne gelen Bakan Yaşar Güler; bölgede görev yapan Mehmetçiklerin bayramlaşma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı