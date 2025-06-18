Bakan Güler, Van Valiliği'ni Ziyaret Etti

Bakan Güler, Van Valiliği'ni Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle birlikte Van Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ozan Balcı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN GÜLER, VAN VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda gerçekleşen toplantının ardından Van Valiliği'ni ziyaret edip, Vali Ozan Balcı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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