Bakan Güler, Rüstem Umerov ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele aldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, bugün Bakanlıkta gerçekleştirildi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: ANKA