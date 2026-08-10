Bakan Güler, Somali Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud'u kabul etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı