Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de taziye ziyaretinde yer aldı. Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
